Trattore si ribalta tra i filari dell’azienda vinicola di Bastianich e finisce in una scarpata: ferito un cinquantenne

CIVIDALE. Infortunio sul lavoro, nella mattinata di giovedì 16 giugno, in un appezzamento della nota azienda vitivinicola di Joe Bastianich, tra località Fornalis e Gagliano: un dipendente che si stava occupando dello sfalcio dell’erba tra i filari di un vigneto, a bordo di un trattore, in una manovra in curva ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato, rovesciandosi in una scarpata.