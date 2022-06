Attaccato da due amstaff, muore per le gravi ferite riportate: a processo i proprietari dei cani

Gli animali attaccarono anche la moglie del pensionato. Per salvare i genitori, suo figlio sparò e uccise uno dei due cani, mettendo in fuga il secondo

BRUGNERA. Sono finiti a processo mamma e figlio, custodi e proprietari dei due amstaff che sbranarono Avellino Corazza, 75 anni, falegname in pensione, provocandone la morte per dissanguamento e un probabile infarto il 15 ottobre 2019 in via Livenza a Brugnera. I cani si avventarono anche sulla moglie di Avellino. Per salvare i genitori, suo figlio sparò e uccise uno dei due cani, Claus, mettendo in fuga il secondo, Ettore.