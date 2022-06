Cede l’asfalto in piazzale Chiavris, buca messa in sicurezza e problemi alla viabilità

UDINE. Una profonda apertura nell’asfalto ha creato problemi di viabilità questa mattina, venerdì 17 giugno, a Udine in piazzale Chiavris (all’inizio di viale Tricesimo).



La voragine si è verificata in un tratto di strada che già prima era stato oggetto di lavori per il cedimento della tubatura. La buca è stata messa in sicurezza dagli agenti della Polizia locale, allertati dai passanti.



La viabilità verso il centro del capoluogo friulano è stata ridotta da 3 a una corsia, in attesa del ripristino dell’asfalto.