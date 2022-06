LIGNANO. Una donna di 32 anni, in vacanza a Lignano con alcuni amici, è deceduta, venerdì mattina, 17 giugno, in un appartamento in via Livenza, a causa di un improvviso malore.

A dare l’allarme sono stati gli amici. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, che hanno tentato invano di rianimarla.

Si tratta di una turista tedesca di 32 anni, residente in Baviera.