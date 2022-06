Ritorna il Covid in ospedale a Sacile: pazienti e personale contagiati

I casi nella Struttura intermedia polifunzionale che ospita una trentina di anziani. In città i positivi sono passati da 20 a 86 in una settimana, molti sono studenti

SACILE. Il Covid ritorna nel presidio ospedaliero, dove ci sono operatori sanitari e pazienti in isolamento nella Struttura intermedia polifunzionale, la Sip. Il reparto è nel padiglione Meneghini e alcuni familiari dei pazienti hanno segnalato il caso in via Ettoreo al Comitato ospedale Sacile-AltoLivenza. Fuori dalla cittadella della salute, la mappa della pandemia è monitorata dalla protezione civile: sono 86 i sacilesi in quarantena.