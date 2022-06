Trasporto per gli studenti, tutti gli sconti per chi fa l’abbonamento: l’autocertificazione e come accedere alle agevolazioni

UDINE. La Regione conferma anche per il prossimo anno scolastico, e sarà il quarto consecutivo dall’introduzione del meccanismo voluto dai leghisti Graziano Pizzimenti e Mauro Bordin, l’agevolazione grazie alle quale gli studenti residenti in Friuli Venezia Giulia potranno acquistare l’abbonamento al trasporto pubblico a prezzo dimezzato. Il taglio del 50% del costo, coperto grazie a uno stanziamento di giunta da 11 milioni 400 mila euro, sarà valido per tutti gli studenti, universitari compresi, fino al compimento del 27º anno di età con lo sconto che salirà al 60% in caso di secondo figlio studente e al 65% dal terzo in poi.