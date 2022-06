Vandali nella notte a Cervignano: rubate alcune sedie dei tavolini all’aperto

CERVIGNANO DEL FRIULI. Rubate nella notte tra giovedì e venerdì scorsi sedie dai tavoli all’aperto del bar Novo in piazza Indipendenza a Cervignano: il titolare, Federico Budai, ha presentato querela ai carabinieri, per dire basta alla serie di valdalismi che i commercianti e i pubblici esercizi stanno subendo da qualche tempo.

Come spiega Budai, «noi abbiamo le telecamere che inquadrano però solo la porta di ingresso è l’area esterna sotto le tende, per cui non è possibile vedere gli autori del furto, ma grazie alla querela (fatta al posto della denuncia per avere un escursus più breve), potremmo richiedere i filmati delle telecamere poste sulla piazza dalla polizia locale.