UDINE. Dopo quelle già realizzate in viale Palmanova e in corso di realizzazione in viale Venezia, è in arrivo un’altra rotonda la cui realizzazione è finalizzata a mettere fine alla lunga serie di incidenti che si verificano all’incrocio tra le vie Selvuzzis, Lumignacco e Gonars.

I lavori sono stati già stati consegnati all’impresa Bertoni Mario di Tavagnacco e al momento sono in corso le operazioni propedeutiche all’inizio degli scavi.