Modella svedese arriva in Dalmazia e occupa un intero isolotto: «È di mia proprietà». Ma dopo un mese la polizia la sfratta

Questi ultimi hanno consegnato alla donna il foglio di via (da assolvere entro 24 ore) e una denuncia per soggiorno illegale e violazione della legge su quiete e ordine pubblici

SEBENICO. È scesa dalla Scandinavia per insediarsi in riva all’Adriatico, dichiarando infine che l’isoletta di Jaz, situata nell’arcipelago di Sebenico, è di sua proprietà. Così una modella svedese di 31 anni si è insediata per circa un mese in questo suggestivo angolo poco distante da Rogosnizza (Rogoznica), impedendo a chiunque altro di metterci piede.

La donna è stata dunque per una trentina di giorni la proprietaria assoluta dell’isolotto, dove dormiva su un’amaca posizionata tra due alberi. Ad aiutarla nelle esigenze quotidiane sono stati alcuni abitanti di Rogosnizza che le hanno portato cibi e bevande, facendosi pagare beninteso.

Il tutto è finito quando a Jaz sono arrivati guardie comunali e agenti di polizia. Questi ultimi hanno consegnato alla donna il foglio di via (da assolvere entro 24 ore) e una denuncia per soggiorno illegale e violazione della legge su quiete e ordine pubblici.

La giovane a quel punto si è diretta a Spalato, dove si è fatta notare per aver dato in escandescenze in alcuni esercizi commerciali. Stando a quando riportato ieri dal quotidiano Slobodna Dalmacija, la donna è stata fermata dalla polizia: il gip del Tribunale di Spalato ha ordinato per intanto nei suoi confronti sette giorni di custodia cautelare.

È emerso intanto che la donna si sarebbe trasferita in Croazia agli inizi dell'anno scorso, vivendo per un certo periodo a Zagabria, dopo di che avrebbe scelto di stabilirsi in Dalmazia.