Scontro tra due automobili in largo San Giovanni a Pordenone: due uomini in ospedale

PORDENONE. Un incidente tra due auto è avvenuto nella sera tra venerdì e sabato in largo San Giovanni, uno dei principali incroci di Pordenone.

L’impatto tra le due auto è stato piuttosto violento ma per fortuna senza gravi conseguenze per gli occupanti. Due persone, due uomini di 54 e 44 anni, sono stati portati in ospedale per accertamenti. Il conducente dell’altra auto, 35 anni, non ha avuto bisogno di ricorrere alle cure dei sanitari.

I rilievi della polizia locale saranno utili ad accettare la dinamica ed eventuali responsabilità. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza l’incrocio.