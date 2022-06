Udine, tutte le info sui centri estivi: quali sono, quanto durano e le tariffe (da 88 euro a settimana)

Cancelli aperti da lunedì 20. Via ai turni in nove scuole e ai giardini del Toso, l’elenco completo

UDINE. Terminata la scuola è già tempo di centri estivi. Un’occasione per stare insieme e divertirsi con gli amici per i più piccoli, un aiuto fondamentale per i genitori, soprattutto nelle famiglie dove lavorano entrambi, fermo restando, quando c’è, il prezioso contributo dei nonni. Conciliare impegni di lavoro e cura dei figli non è sempre semplice e proprio per questo motivo il Comune ha prima cambiato le regole di iscrizione eliminando il click day e introducendo altri criteri per la composizione delle graduatorie (tra i quali appunto il fatto che lavorino entrambi i genitori, le condizioni di fragilità o di disabilità dei minori, quelle economiche del nucleo ed eventuali segnalazioni dei servizi sociali) e poi ha cercato di riorganizzare i...