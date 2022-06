La passione per le moto, il volontariato e l’amore per gli amici. Ecco chi era Andrea, morto a 46 anni in un incidente in tangenziale

MARTIGNACCO. Il prossimo 8 dicembre avrebbe compiuto 47 anni. Andrea Di Benedetto, tecnico elettricista, abitava nella frazione di Nogaredo di Prato assieme alla sua compagna, in Vicolo Di Lazzaro. Attivo nel volontariato, in passato aveva fatto parte del Comitato per i festeggiamenti della Sagre d'Avost di Martignacco. Lascia due figli, Erik di 20 anni e Mark di 23 anni, i fratelli Nicola, carabiniere che abita a Como, e Paolo, che, invece, risiede nel comune di Fagagna, e la sua ex moglie Mara.