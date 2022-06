«Non sto bene». Muore il titolare del bar San Giorgio in Borgo Grazzano

Era tornato in Italia quattro anni fa con la moglie Larisa, dopo aver lavorato per oltre vent’anni a Mosca. Lui, triestino, aveva scelto Udine, dove si era laureato e aveva ancora tanti amici. Vittorio Rosso, 68 anni da compiere, è morto nel tardo pomeriggio di venerdì: il titolare del bar San Giorgio di via Grazzano si è sentito male qualche giorno prima, ma non ha dato peso a quei dolori allo stomaco che si sono poi rivelati fatali.