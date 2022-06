Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada nei campi: donna ricoverata in gravi condizioni

PALAZZOLO DELLO STELLA. Una donna di 47 anni è ricoverata in condizioni serie all'ospedale di Udine dopo essere rimasta coinvolta in un incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di domenica 19 giugno, a Palazzolo dello Stella, non distante dal locale Al Gallo, in via Nazionale, lungo la strada statale 14.

La donna ha perso il controllo, per cause ancora da accertare, della sua automobile ed è finita fuori strada. La centrale Sores di Palmanova ha subito inviato sul posto un'ambulanza e anche l'elicottero del 118. Sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza e le forze dell’ordine per i rilievi.

La quarantasettenne, che ha riportato un trauma cranico, è stata trasportata in condizioni serie all'ospedale di Udine.