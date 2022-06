Perde il controllo dell’auto, esce di strada e muore

TAVAGNACCO. Incidente mortale, attorno alle 5 di domenica 19 giugno, a Tavagnacco, sulla rampa di ingresso della tangenziale, in via Ferrara.

Un uomo, Andrea Di Benedetto, 46 anni, nato a Udine e residente a Martignacco, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell'auto ed è finito fuori strada: è morto per le gravi ferite riportate.

Al volante di una Golf proveniva dalla Osovana e si stava immettendo nella tangenziale sud.

2 Articoli rimanenti Accesso illimitato a tutti i contenuti del sito 1€/mese per 3 mesi, poi 2.99€ al mese per 3 mesi Attiva Ora Sei già abbonato? Accedi Sblocca l’accesso illimitato a tutti i contenuti del sito

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri per ricostruire l'accaduto.