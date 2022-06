UDINE. I rigidi piani di finanziamento ministeriali impongono uno slalom contro il tempo tra i paletti strettissimi delle scadenze.

A San Domenico, dove saranno realizzati 112 nuovi alloggi di edilizia convenzionata, hanno un’agenda fitta di circoletti rossi: il primo è segnato sulla data del 31 dicembre di quest’anno, quando gli edifici oggi occupati da 67 famiglie andranno sgomberati.

Comune e Ater sono sostanzialmente pronti a fissare le date dei primi traslochi: l’agenzia territoriale per l’edilizia residenziale ha già individuato la ditta che si occuperà del facchinaggio, mentre gli uffici di palazzo D’Aronco completeranno a stretto giro di posta le procedure per l’affidamento dell’incarico a un’azienda che coadiuverà le famiglie interessate ai traslochi, temporanei o definitivi che siano.

I primi scatoloni saranno imballati di certo entro l’estate: alcune famiglie, tra le prime ad aver individuato la propria exit strategy con Ater, potrebbero trasferirsi nei nuovi appartamenti già tra luglio e agosto.



Una decina di nuclei familiari ha già messo nero su bianco l’accordo con l’agenzia, altri venti hanno raggiunto un’intesa di massima che sarà formalizzata nell’arco delle prossime settimane, ritardata soltanto perché gli alloggi di destinazione sono interessati da lavori di restauro.

«Abbiamo individuato la ditta che si occuperà del trasloco: impacchetterà i materiali delle famiglie, li caricherà e li porterà nelle nuove abitazioni e così sarà fatto per i mobili», conferma il direttore di Ater Udine, Lorenzo Puzzi.

Non ci saranno spese per le famiglie, a meno di richieste specifiche (l’adattamento dei mobili, ad esempio): l’ente ha comunque previsto nell’ambito dell’affidamento all’azienda che si è aggiudicata l’appalto una quota per gestire eventuali imprevisti. L’obiettivo, fissato nel rigido cronoprogramma imposto dai bandi del Pnrr, è arrivare alla fine dell’anno con i traslochi completati.



Nei giorni scorsi la giunta comunale ha approvato la scheda norma con cui viene rimodulata parte della destinazione d’uso dell’area oggetto del maxipiano di riqualificazione, finanziato con i fondi del Programma innovativo per la qualità dell’abitare (Pinqua).

Una variante al piano regolatore che sarà portata all’attenzione della commissione consiliare prima e del Consiglio comunale poi, e che individua gli spazi destinati a parcheggi, aree verdi attrezzate, orti urbani e giardini: «Non ci saranno soltanto parcheggi pubblici: ogni appartamento avrà almeno un posto auto garantito – spiega l’assessore comunale all’Urbanistica, Giulia Manzan –. Abbiamo inoltre inserito nel piano il tracciato della pista ciclabile lungo via della Faula, mentre è prevista la realizzazione di due aree attrezzate: una sarà una sorta di giardino dello sport, l’altra avrà giochi e attrezzature pensate in maniera specifica per i più piccoli».



Venerdì si sono chiusi i termini per la presentazione delle candidature dei progettisti e degli studi professionali interessati a occuparsi della progettazione definitiva ed esecutiva della parte di intervento di competenza del Comune (è il lotto che il piano individua con la lettera B), che dovrà ricalcare le linee tracciate dal preliminare, elaborato dallo studio La Varra. Sono quattro le proposte arrivate: la commissione di gara le valuterà nei prossimi giorni.

Per velocizzare le procedure il Comune ha stretto un’intesa con Invitalia, agenzia governativa che coadiuverà palazzo D’Aronco nella predisposizione degli atti di gara, in particolare in relazione alle procedure di gara, al servizio di direzione lavori e sicurezza, alla verifica dei progetti, al collaudo tecnico-amministrativo.