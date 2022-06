Udine città dell’handbike accoglie la tappa del Giro: «Una sfida vinta da tutti»

UDINE. C’è chi l’ha vissuta come una sfida. Contro i limiti fisici. Senza vederli, però, come degli ostacoli nel raggiungere i propri traguardi, ma come punti di partenza per una vera consapevolezza. C’è chi, invece, all’handbike si è avvicinato per condividere la passione del papà o della moglie. Chi ha voluto ripartire, dopo un incidente. Chi lotta così contro la malattia.

Dietro a ognuno dei partecipanti alla quarta tappa del Giro Handbike 2022 – un’ottantina, provenienti da tutta Italia e dalla Slovenia – c’è una storia, una sfida personale, ci sono degli obiettivi da raggiungere. Udine ha accolto gli atleti in piazza Primo Maggio dove era stato prevista il via e l’arrivo, in un clima di grande festa ed entusiasmo.

La quarta tappa è stata vinta dal bergamasco Mirko Testa in solitaria (in un’ora, 9 minuti e 14 secondi). Per le donne ha trionfato Katia Aere, originaria di Spilimbergo, (in un’ora 11 minuti e 53 secondi). «È stato bello gareggiare nel mio Friuli – ha affermato l’atletabronzo alle paraolimpiadi di Tokyo – il calore della gente presente, mi fanno ben sperare per le prossime avventure internazionali».

Presente nel capoluogo friulano anche Rino De Candido, ct della Nazionale italiana paralimpica che ha scelto ancora una volta di visionare gli atleti in gara . «Li conoscevo già ma è sempre una buona occasione per confrontarmi con loro – ha dichiarato –. Per me sono atleti a tutti gli effetti e quindi devono sapersi allenare, preparare, curare l’alimentazione, avere un preparatore per svolgere degli allenamenti mirati. Ora ci prepariamo per il mondiale in Canda dal 1 al 16 agosto e poi la squadra nazionale ormai è definita ma ci saranno degli inserimenti di ragazzi giovani per far crescere tutto il movimento in prospettiva di Parigi 2024. Mi auguro davvero che questo accada, certo ci dovrebbe essere un cambio di mentalità perché tutto il settore ha bisogno di maggiore visibilità».

Fabio Pennella, presidente di Solutions & Events Organization (Seo) al termine della giornata è soddisfatto. «Udine ha risposto alla nostra chiamata – ha commentato al termine delle premiazioni – e siamo stati felici dell’accoglienza e dell’organizzazione che ci è stata riservata. Sicuramente questo è il primo passaggio e in futuro ci auguriamo di poter tornare in questa bellissima città perché c’è del potenziale e gli atleti, provando il circuito, ce l’hanno confermato».

Al via era presente anche il vicesindaco di Udine Loris Michelini. «Siamo orgogliosi di aver ospitato questa manifestazione così importante – ha riferito – anche a livello internazionale. Ringrazio tutti i partecipanti e gli organizzatori che ci hanno proposto di ospitare questa quarta tappa. So che avete lavorato tanto e bene e per il Comune di Udine è davvero un motivo di soddisfazione accogliere tutti gli atleti». Si è chiusa con successo, dunque, fortemente voluta anche da Antonio Falcone, assessore allo sport del Comune di Udine che aveva descritto gli atleti – impegnati ieri in un circuito di 4 chilometri da percorrere in un’ora più un giro – «sono un esempio di forza fisica e mentale, di determinazione e di quello spirito di sacrificio che è il senso vero dello sport».