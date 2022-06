Imprenditore di 57 anni trovato morto in uno dei capannoni della sua azienda agricola

PREMARIACCO. Regna la commozione, a Premariacco, per l’improvvisa scomparsa del noto imprenditore agricolo Luca Sinicco, 57 anni, trovato senza vita, all’alba di lunedì 20 giugno, in uno dei suoi capannoni, accanto all’abitazione. Vani, purtroppo, i disperati tentativi di rianimazione posti in essere dai soccorritori, sopraggiunti anche con l’elicottero.

Figura conosciutissima, tanto per il suo ruolo professionale – che si esplicava in diversi settori –, quanto per il fatto che i Sinicco sono una delle famiglie storiche del paese, il 57enne lascia la moglie e due figli.