Infortunio sul lavoro: operaio schiacciato dal crollo di un muro

PORDENONE. Infortunio nella mattinata di lunedì 20 giugno in un cantiere edile in via Nicoletta a Pordenone. Un uomo di 57 anni è stato travolto dal crollo di un muro ed è riuscito a liberarsi da solo dai detriti.

Subito sono stati mobilitati i soccorsi. Sul posto sono state inviate ambulanza e automedica. L'operaio ha riportato un trauma da schiacciamento agli arti inferiori ed è stato accolto in ospedale a Pordenone in codice giallo. Sul posto la squadra volante per gli accertamenti del caso, insieme con lo Spisal.