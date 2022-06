La Roncadin adotta 650 mila api e dà loro una casa

PORDENONE. L'azienda Roncadin, che ha sede a Medunom, dove produce pizza italiana per la grande distribuzione nazionale ed internazionale, si impegna per proteggere le api e adotta 650.000 insetti impollinatori, che hanno trovato casa in un terreno adiacente l'azienda.

Ssono state posizionate 13 arnie prodotte con legno certificato, gestite da Renzo Casali, dipendente di Roncadin ed esperto apicoltore con la sua azienda di famiglia, l’Apicoltura Val Meduna, sempre di Meduno.

L'amministratore delegato Dario Roncadin spiega: «Questo progetto ha numerose finalità. La più importante è dare il nostro contributo nel proteggere la popolazione delle api, il cui declino è un problema mondiale. ma questo è solo il punto di partenza: produrremo miele e cera, la cui analisi ci darà utili indicazioni sulla qualità dell'aria a Meduno, e stiamo pensando anche a come rendere in futuro il nostro apiario una risorsa didattica per le scuole».

Renzo Casali, racconta invece che «con mia figlia Anastasia, laureata in biotecnologie all'università di udine, seguiamo l'attività di famiglia utilizzando metodi naturali per preservare il benessere delle api e produrre miele certificato biologico».

Anche l'apiario è stato allestito seguendo criteri di ecosostenibilità e il progetto è aperto a ulteriori sviluppi.

Roncadin dà lavoro a circa 780 persone, il fatturato 2021 ha raggiunto i 148,5 milioni di euro e si producono 100 milioni di pezzi all'anno. dal 2021 è una società benefit, che si impegna a operare in modo responsabile verso l'ambiente, le persone e il territorio, in un'ottica di sviluppo sostenibile.