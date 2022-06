Lo ferma per chiedere informazioni, lo accarezza e gli ruba il Rolex: condannata a 2 anni e 2 mesi

LIGNANO. Ultimi giorni d’estate, corso dei Continenti. Un 78enne pordenonese pedala in sella alla sua bicicletta, viene fermato da una ragazza e un ragazzo. Lei chiede informazioni, poi lo ringrazia accarezzandogli la mano, prima di allontanarsi a bordo dell’utilitaria. È un attimo: quella carezza altro non è che un trucco per sfilare dal polso dell’anziano un Rolex da oltre 10 mila euro.

Le indagini hanno permesso di risalire a Bianca Pismis, 33enne di origine romena che lunedì 20 giugno è stata condannata a due anni e due mesi di reclusione (più 1.200 euro di multa) dal giudice monocratico Roberto Pecile, a conclusione del processo scaturito dalla denuncia dell’uomo.

L’episodio risale al 20 settembre 2020. Mentre pedala in sella alla sua bici, il 78enne viene fermato da una coppia di stranieri, che viaggia a bordo di una Fiat Seicento.

La ragazza scende, chiede informazioni stradali. E per ringraziare l’anziano gli tocca la mano sinistra che sta sul manubrio, la prende e fa per portarsela al seno: l’uomo reagisce e toglie la mano, la giovane si allontana a bordo dell’auto con il compagno, tutt’ora ignoto. L’anziano si accorge subito di non avere più al polso il suo Rolex Oyster Submariner con cinturino e cassa in oro giallo, valore stimato tra i 10 e i 15 mila euro.

Un furto con destrezza, compiuto recitando su un canovaccio diventato quasi un grande classico, che l’uomo – originario di Quarto d’Altino ma residente a Pordenone – ha denunciato. Le indagini hanno permesso di risalire alla donna. Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 3 anni, considerando anche la recidiva infraquinquennale che pendeva sulla testa dell’imputata. Il giudice si è fermato a due anni e due mesi: una sentenza rispetto alla quale il legale della 33enne, l’avvocato Daniele Vidal, valuterà il ricorso.