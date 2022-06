AZZANO DECIMO. Indagato per i furti di gratta e vinci al bar Pashà, è stato arrestato in flagranza per detenzione di droga ai fini di spaccio. Un giovane azzanese di 22 anni, Davide Fuschi, è finito agli arresti domiciliari venerdì scorso dopo che durante la perquisizione domiciliare i carabinieri della stazione di Azzano Decimo hanno rinvenuto 250 grammi di marijuana nelle sue disponibilità.

Lunedì