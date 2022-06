PORDENONE. La Sagra di San Valentino posticipata, il Carnevale in versione estiva, sabato prossimo, la Festa in piassa a Villanova, i festeggiamenti di San Gregorio alle Grazie e quelli di Sant’Agostino a Torre. Il 2022 segna la ripresa degli eventi all’aperto e la Festa del Nonsel, che si è chiusa ieri sera, dimostra che non manca certo il desiderio di tornare a uscire e incontrarsi.



«Siamo entusiasti di riprendere dopo due anni di stop», dice Flavio Bolzan per la Festa in piassa. Quest’anno, a Villanova, si riparte con programma completo – salvo recrudescenza dei contagi che costringa a rivedere di nuovo la road map – con un grande cambiamento: niente fuochi d’artificio. Verrà sostituito da uno spettacolo luminoso.

2 Articoli rimanenti Accesso illimitato a tutti i contenuti del sito 1€/mese per 3 mesi, poi 2.99€ al mese per 3 mesi Attiva Ora Sei già abbonato? Accedi Sblocca l’accesso illimitato a tutti i contenuti del sito

«Ci siamo in qualche modo allineati al Comune che rinuncia e per rispetto degli animali. Quest’anno, peraltro, abbiamo ristrutturato il centro sportivo che oggi dispone di una cucina fissa e quindi cambieranno sia la logistica sia il layout della sagra. Grazie all’amministrazione comunale, con la quale collaboriamo, che ci ha permesso di uscire dal “precariato” della struttura».La Festa in piassa, il cui programma è in definizione, è la più grande sagra di Pordenone, conta sull’apporto di un centinaio di volontari, richiama 11-12 mila persone e quest’anno si terrà per tre lunghi fine settimana dal 20 agosto al 3 settembre per non competere con San Gregorio. «Dopo due anni siamo felici di riprendere – conclude Flavio Bolzan – nonostante le regole da rispettare siano davvero tante e organizzare un evento del genere sia diventato molto impegnativo in quanto vanno rispettate numerose prescrizioni».L’unica sagra che non è stata sospesa nemmeno in pandemia è quella promossa dall’Associazione San Gregorio: «Appuntamento dal 30 agosto all’11 settembre», anticipa il presidente Renzo Fadelli. «La formula è consolidata ed è invariata. Impegnata una quarantina di volontari». Festa clou l’8 settembre, in occasione della Madonna delle Grazie, co-patrona di Pordenone.Si terrà quattro giorni ad agosto (26, 27, 28 e 31) e altrettanti a settembre (1, 2, 3 e 4), riprendendo dopo due anni di stop, la Sagra di Sant’Agostino a Torre nuova. L’anno scorso un evento ristretto ha permesso di celebrare i 40 anni della parrocchia, che cadevano proprio durante la prima fase della pandemia, ora si potrà riprendere la manifestazione a pieno regime.