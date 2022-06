Tutto esaurito negli hotel e in spiaggia: Lignano supera il primo test dell’estate

LIGNANO. Tutti al mare, a Lignano, in un week-end, quello del Corpus Domini, che ha portato moltissimi stranieri, soprattutto dall’Austria e dalla Germania.



«La città è stata bella piena, gli operatori di tutte le categorie sono felici, il bel tempo ha aiutato – spiega Enrico Guerin presidente di Confcommercio Lignano –. Numeri molto alti, che hanno fatto registrare un sostanziale tutto esaurito nelle strutture ricettive e con un livello di occupazione che proseguirà anche nei prossimi giorni, perché molti ospiti si fermeranno».

2 Articoli rimanenti Accesso illimitato a tutti i contenuti del sito 1€/mese per 3 mesi, poi 2.99€ al mese per 3 mesi Attiva Ora Sei già abbonato? Accedi Sblocca l’accesso illimitato a tutti i contenuti del sito

E cosa hanno fatto i vacanzieri? Sole e spiaggia (difficile trovare ombrelloni liberi), certo ma si sono anche goduti una gita al Parco Zoo Punta Verde, dove i nuovi cuccioli hanno incantato i più piccoli e pomeriggio si è tenuto anche il Costal rowling - trofeo Filippi di canottaggio.Sabato sera anche il salone del Kursaal è stato aperto per ospitare un centinaio di giocatori di Burraco. Una collaborazione con Società imprese Lignano che permetterà agli appassionati di partecipare a tornei tutti i lunedì e i giovedì dei mesi di luglio e agosto.«Abbiamo avuto un buon risultato anche da parte dei turisti italiani – afferma Giorgio Ardito, presidente di Società Lignano Pineta. – In molti hanno goduto dell’animazione, che è ormai disponibile, e poi sono iniziati i lavori, che incuriosiscono molti, per il mosaico, al bagno 6 bandiera francese, che verrà inaugurato il 2 luglio e che sarà un omaggio ad Afro Basaldella, uno degli artisti friulani più apprezzati anche fuori dalla nostra regione».Ardito annuncia anche una novità, programmata per il 2023: «Verrà festeggiato il primo matrimonio in spiaggia a Pineta. Due ragazzi di Como, che si sono conosciuti in un ristorante di Pineta, il 20 maggio prossimo anno si sposeranno a Lignano. Ma in questo periodo stiamo valutando altre richieste per celebrarne altri matrimoni, a maggio o settembre, anche per i molti che desiderano rinnovare i voti, come sta diventando di moda».Anche il sindaco Laura Giorgi afferma che «è stato un week-end intenso, da “prima volta”. Dalla celebrazione del primo matrimonio a Terrazza a Mare al Premio Hemingway, la manifestazione culturale più importante di Lignano, come prima uscita ufficiale da sindaco è stata molto emozionante. Ringrazio la Regione che contribuisce sempre alla realizzazione del premio, Pordenonelegge,partner della manifestazione, Lisagest e Gruppo giovani Confindustria e Fondazione Friuli».E con lunghe code in uscita da Lignano si è concluso un ottimo week-end nella stagione appena partita.