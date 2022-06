UDINE. «Storie di questo genere, con il finto medico che utilizza i social per spingere le ragazze all’anoressia e adescandole con la richiesta di video, non sono purtroppo una novità. I genitori dovrebbero controllare di più l'attività dei loro figli in rete». Inizia così l'analisi del giornalista David Puente, uno dei massimi esperti delle insidie della rete.

Chi agisce in rete e perché?



«In rete ci sono tanti adescatori che sfruttano i social network utilizzando le debolezze delle persone.