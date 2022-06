PORDENONE. Dimitre Traykov, 60 anni, agli arresti domiciliari dallo scorso 30 gennaio per omicidio stradale pluriaggravato e omissione di soccorso, si è presentato oggi 21 giugno in tribunale dove è in corso il processo a porte chiuse con rito abbreviato per chiedere scusa di persona ai familiari delle vittime.

La nonna e la mamma di Jessica Fragasso, rimasta uccisa nell’incidente con la cugina Sara Rizzotto, sono scoppiate in lacrime dopo averlo visto.