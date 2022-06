Docce gelate e pasti con meno di 500 calorie al giorno: così il falso medico istigava all’anoressia le ragazze

Le avvicinava sulle piattaforme social e le spingeva all'anoressia e a pratiche di autolesionismo. L'uomo, che si presentava come un medico pur non avendo mai conseguito alcun titolo di studio, era già stato condannato per pornografia minorile.