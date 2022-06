Il ministero della Difesa ucraino attacca la Danieli in un tweet: «Fornisce attrezzature ai russi per i carri armati»

BUTTRIO. «Dopo quattro mesi di guerra su larga scala, l'italiana Danieli collabora ancora con stabilimenti russi fornendo attrezzature per la produzione di sottomarini nucleari e corazze per carri armati». È il testo di uno degli ultimi tweet pubblicati oggi dal Ministero della Difesa ucraino, che ha messo nel mirino la società italiana Danieli di Buttrio, leader a livello mondiale nella produzione di impianti siderurgici.

After four months of the large-scale war, Italian-based #Danieli still collaborates with russian plants, supplying equipment to produce nuclear submarines and tank armor. Supporting russian military complex goes against lawful and moral considerations. #BoycottRussiapic.twitter.com/yxV2x7nk9l — Defence of Ukraine (@DefenceU) June 20, 2022

Non è la prima volta che la Danieli viene messa nel mirino da parte dell'Ucraina, che l'accusa di sostenere – grazie alle sue attività in Russia – la guerra che sta conducendo Putin. Al momento dall’azienda friulana nessuna replica alle accuse del ministero ucraino.



La commessa russa di Danieli

A gennaio la Danieli ha annunciato una commessa da 100 milioni di euro per il produttore siderurgico MMK (Magnitogorsk Iron & Steel Works Pjsc) che prevede la costruzione di quattro nuovi forni di riscaldo per bramme per il treno nastri 2000 dell’acciaieria di Magnitogorsk nell’oblast di Čeljabinsk degli Urali meridionali.

Contratto ufficializzato lunedì 17 gennaio a Mosca, con la firma dell’amministratore delegato di MMK Pavel Shilyaev e del presidente di Danieli Russia Antonello Colussi alla presenza dell’ambasciatore italiano nella Federazione Russa Giorgio Starace.



Con questa commessa l’azienda italiana leader mondiale nel settore degli impianti siderurgici porta in Russia la tecnologia di Danieli Centro Combustion spa, l’unità del Gruppo con sede a Genova e centro di eccellenza mondiale per i forni di riscaldo e trattamento dell’acciaio.

Danieli fornirà a MMK i principali equipaggiamenti tecnologici e i servizi di supervisione ed avviamento dei nuovi forni, ciascuno dei quali realizzerà una produttività oraria di 465 tonnellate di acciaio, mentre l’installazione di bruciatori di nuova generazione comporterà una significativa riduzione degli ossidi di azoto (NOx) in atmosfera.

Gli investimenti

«Gli investimenti in innovazione vanno fatti oggi per non perdere il tempo di domani». È in nome di questa filosofia che Anatoly Sedykh, presidente della russa Omk, ha siglato nel 2020 il contratto con il Gruppo Danieli per la realizzazione di una nuova acciaieria nella regione di Nizny Novgorod, la prima green d’Europa, alimentata a gas (e idrogeno) e non a carbone. Un investimento da 1,5 miliardi di euro, ci cui 430 milioni per la tecnologia



La nuova acciaieria, che entrerà in funzione nel 2024, sarà in grado di produrre acciaio in modo competitivo - evitando la “tassa” sulle emissioni di CO2 che già gravo sulle produzioni europee - con un ciclo integrale da minerale a prodotti in acciaio senza l’uso di carbone e con consumi energetici ridotti. L’abbattimento delle emissioni di CO2 sarà di -64% rispetto ad un impianto ad altoforno. E rappresenta, come detto, il primo esempio del genere in Europa «di produzione siderurgica a ridotto impatto ambientale».



Nel dettaglio la nuova acciaieria sarà in grado di produrre 1,8 milioni di tonnellate di acciaio destinato alla realizzazione di tubi di grande diametro sia per la ferrovia che per il trasporto su gomma. Il processo richiederà 1 miliardo di metri cubi di gas naturale e 3,5 milioni di metri cubi di materia prima ferrosa; successivamente la produzione Dri viene dirottata all’acciaieria elettrica e trasformata in bramme e billette.