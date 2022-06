Il tribunale nominerà un tutore per le figlie di Elisabetta, uccisa dal marito a 40 anni

CODROIPO. Dovrà essere il Tribunale dei minori di Trieste a formalizzare l’indicazione dell’amministratore che tutelerà le figlie di Elisabetta Molaro, la quarantenne uccisa mercoledì scorso dal marito,Paolo Castellani, 44 anni, nella loro villetta di Codroipo.

Un passaggio formale che consentirà alla figura designata di nominare i periti di parte in vista degli accertamenti tecnici che a quel punto potranno essere fissati dalla Procura, che indaga sulla vicenda. A partire dall’autopsia, che dovrà chiarire come Elisabetta è morta e verificare eventuali incongruenze con il racconto fornito dal marito, attualmente detenuto nel carcere di Belluno.

L’avvocato Carlotta Rojatti, che assiste la mamma della donna uccisa, attende anche la risposta all’istanza per l’accesso protetto nella casa dove si è consumato il delitto, finalizzato a recuperare abbigliamento e giochi delle figliolette di Elisabetta. Intanto proseguono le iniziative di solidarietà nei confronti delle bimbe: l’associazione I nostri diritti ha posizionato in diversi punti del paese dei contenitori per raccogliere fondi per le piccole.