Naturale e frizzante, sale il prezzo al litro: ecco dove sono scattati gli aumenti nelle casette dell’acqua

UDINE. Il prezzo dell’acqua al litro erogato dalle 110 casette gestite dalla Bbtec a Udine e in tutto il Friuli e Veneto, per un bacino di utenza di oltre un milione di persone, sarà uniformato a otto centesimi al litro sia per l’acqua naturale sia per la frizzante.

In precedenza in alcuni comuni del Friuli era proposta a 7 centesimi al litro per la frizzante e a 4 per la naturale mentre a Udine, 7 per la frizzante e 5 per la naturale nelle casette gestite da Chiara natural (come quelle in via Joppi, via Mentana al parco Moretti, via Chisimaio e viale Forze armate) invece il prezzo è di 10 centesimi per la frizzante mentre in quelle del Cafc (Consorzio...