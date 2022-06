Niente concordato alla Dm Elektron, l’azienda dichiara l’autofallimento: 40 lavoratori a rischio

BUJA. Dinnanzi all’inammissibilità del concordato, decretata lo scorso maggio dal tribunale di Udine, anche l’ultima speranza di poter mettere in sicurezza quel che resta dell’azienda produttrice di schede elettroniche è andata in fumo spingendo la proprietà ad alzare bandiera bianca. Alla fine, i libri in tribunale li ha portati lui, l’amministratore delegato di Dm Elektron, Dario Melchior, innescando la pronta risposta dell’ufficio giudiziario del capoluogo friulano che lo scorso venerdì, in camera di consiglio, ha decretato il fallimento di Dm Elektron spa e nominato Sante Casonato come curatore fallimentare.