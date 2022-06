Scontro tra automobili, conducente resta incastrato nell’abitacolo: tre persone trasportate in ospedale

MORTEGLIANO. Scontro tra tre automobili, per cause ancora da accertare, a Lavariano di Mortegliano. È successo tra via Mortegliano e via Ferraria, poco dopo le 7.30 di martedì 21 giugno. Una persona è rimasta incastrata all'interno di uno dei mezzi. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, con due ambulanze e anche l'elicottero.

Tre le persone ferite. Due sono state trasportate all'ospedale di Palmanova e una, in condizioni più serie ma non in pericolo di vita, all'ospedale di Udine. I vigili del fuoco del comando provinciale di Udine hanno provveduto alla messa in sicurezza. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della stazione di Mortegliano