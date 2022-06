Covid in Fvg: 1.217 nuovi contagi e un decesso, 7 persone ricoverate in terapia intensiva

UDINE. Sono 1.217 i nuovi contagi registrati in Friuli Venezia Giulia nella giornata di mercoledì 22 giugno, con il bolletino regionale sul Covid che riporta anche il decesso di una persona.

Nel dettaglio, sono 381 emersi dai 3.007 tamponi molecolari eseguiti mentre altri 836 casi sono emersi dai 2.931 test rapidi antigenici realizzati.

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 7 mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 118. Nella medesima giornata, come anticipato, si registra il decesso di una persona a Pordenone. Il numero complessivo delle persone decedute dall’inizio della pandemia è 5.148. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 390.909 persone.