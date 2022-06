La prima prova dell’esame di maturità è andata in archivio, con gli studenti delle scuole udinesi che hanno apprezzato la varietà delle tracce. Se il Covid e Giovanni Verga erano annunciati, in pochi immaginavano di doversi cimentare con argomenti di attualità quali la musica e la sua importanza per l’essere umano, i social network e il fenomeno dell’iper-connessione, le leggi razziali con l’esperienza di Liliana Segre.