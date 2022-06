UDINE. Con la sua azienda aveva importato e venduto a tre farmacie 15.439 mascherine prive della marchiatura Ce. Per questo motivo Jiayi Zhang, ventinovenne di origine cinese ma residente in città, è stata condannata a sei mesi dal giudice monocratico Daniele Faleschini Barnaba. I legali dell’imprenditrice, gli avvocati Dario Paiano e Ivan Mangiullo, hanno optato per il rito abbreviato, celebrato giovedì 23 giugno in tribunale a Udine.

