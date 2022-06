Non ce l’ha fatta Giada, le sue ferite troppo gravi dopo l’incidente: è morta a 21 anni in ospedale

PAVIA DI UDINE. Non ce l'ha fatta Giada Marin, la giovane di 21 anni di Pavia di Udine che, nelle notte tra venerdì 10 e sabato 11 giugno, era rimasta coinvolta in un incidente avvenuto lungo via Europa Unita a Terenzano, frazione di Pozzuolo del Friuli. È deceduta all'ospedale di Udine.

La ragazza era ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove era stata trasportata dopo che la sua macchina si era schiantata contro la recinzione di un' abitazione.