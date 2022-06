Giada Marin assieme all’amica Ibadete Alimeta durante i festeggiamenti per il suo ventesimo compleanno, a destra in una foto recente

PAVIA DI UDINE. Non ce l’ha fatta Giada Marin, la ragazza di 21 anni, residente a Pavia di Udine, che, nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 giugno era rimasta coinvolta in un grave incidente stradale avvenuto lungo via Europa Unita, a Terenzano, frazione del comune di Pozzuolo.

La ventunenne è deceduta martedì sera, alle 21, dieci giorni dopo l’incidente, all’ospedale del capoluogo friulano.