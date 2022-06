Pioggia e vento, in Friuli una cinquantina di interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti e strade allagate

UDINE. Arriva il maltempo in Friuli e subito scatta l’emergenza. Sono stati 50 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco nella giornata di giovedì 23 giugno per strade allagate, rami e alberi caduti sulle strade.

Le zone più colpite sono state quelle di Dignano, San Daniele, Manzano (allagato il sottopassaggio per andare a Case), San Giovanni al Natisone e Udine. La pioggia che si è abbattuta in serata ha causato dunque non pochi disagi.

Nel capoluogo friulano è stato sospeso il concerto della cantante Cristina D’Avena, che aveva richiamato al parco Brun di viale Vat centinaia di piccoli fan.