Stop all’irrigazione e limiti ai pozzi: che cosa dice il decreto regionale del Friuli Venezia Giulia che limita gli sprechi d’acqua

UDINE. Ci sono i previsti provvedimenti di settore per dare ossigeno all’agricoltura. Ma nell’ordinanza firmata ieri sera dal presidente Massimiliano Fedriga per rimediare alla prolungata siccità di una primavera caldissima entra anche un paletto per i cittadini per un’amministrazione corretta del flusso proveniente dai pozzi artesiani: vista la dichiarazione dello stato di sofferenza idrica in Friuli Venezia Giulia, viene consentito un prelievo d’acqua ai soli fini civili limitato a 200 litri al giorno per abitante.

In