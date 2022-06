Covid, in regione 1.136 nuovi contagi

UDINE. Nella giornata di venerdì 24 giugno sono 1.136 i contagi rilevati Friuli Venezia Giulia: su 2.711 tamponi molecolari sono emersi 285 casi, su 3.066 rapidi altri 851 per un totale di 1.136 nuovi casi. I ricoverati in terapia intensiva sono 5, 136 i pazienti in altri reparti, nessun decesso registrato, mentre dall'inizio della pandemia le morti conseguenti al covid sono 5.149: 2.416 a Udine, 471 a Gorizia, 1.289 a Trieste e 973 a Pordenone.

Le positività sono complessivamente 393.401: 165.383 a Udine, 43.663 a Gorizia, 84.428 a Trieste, 93.892 a Pordenone e 6.035 da fuori regione.