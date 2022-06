Prima il caldo, poi i forti temporali: i danni del maltempo con macchine bloccate nei sottopassaggi e alberi caduti

UDINE. Strade allagate, alberi caduti, auto bloccate nei sottopassaggi finiti sott’acqua. È stata una notte di lavoro – quella tra giovedì e venerdì – per i vigili del fuoco impegnati in una cinquantina di interventi per il maltempo in tutto il Friuli. La forte pioggia e il vento – che si è abbattuta giovedì sera per poco più di un’ora – hanno causato infatti disagi a Udine e in molti paesi della Provincia.