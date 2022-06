«Un marocchino non merita l’esercito», la Cassazione condanna il sergente degli Alpini per insulti razzisti

La Cassazione ha condannato il sergente maggiore per insulti razzisti all’ufficiale d’origine maghrebina, cresciuto e formatosi in Italia. Il reato è diffamazione aggravata per le finalità di discriminazione, di odio etnico, nazionale e razziale

BELLUNO. Discriminazione in caserma. Per di più a sfondo razziale. È definitiva la condanna a un anno e tre mesi per Carmelo Lo Manto, sergente maggiore del 7º Reggimento Alpini, per diffamazione aggravata e continuata nei confronti del capitano Karim Bensellam. Il cittadino italiano, ma di padre marocchino, era stato apostrofato con frasi del tipo «sto’ marocchino di m.... gliela farò pagare in un modo o nell’altro», «sto’ marocchino non è degno di stare nell’esercito» e «ha rubato un posto in Accademia a un italiano».