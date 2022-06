A Tolmezzo scatta l’ordinanza anti-piccioni: multe fino a 500 euro a chi dà da mangiare ai volatili in centro storico

Municipio ed ex tribunale bersagliati: il Comune ha avviato interventi di pulizia

TOLMEZZO. Rischia dai 25 ai 500 euro di multa chi fornisce cibo o mangimi ai piccioni, getta sul suolo pubblico scarti o avanzi alimentari o non rimuove dalle aree delle colonie feline cittadine il cibo non consumato. Anche quest’ultimo infatti è fonte di alimentazione per volatili o ratti.

A stabilire divieti e sanzione amministrativa è un’ordinanza del Comune, uno degli ultimi atti del commissario straordinario, Silvia Zossi, che ha constatato la problematica concentrazione di piccioni specie in centro storico e ha colto le indicazioni degli uffici comunali per cercare di cominciare ad arginare il gran numero di piccioni che imperversano in città e che sono fonte di disagi e preoccupazioni.