Un biglietto unico per tutte le città del Friuli Venezia Giulia: come funziona e quali sono gli sconti per studenti e lavoratori

UDINE. Biglietti unici urbani validi nei quattro capoluoghi di provincia più Lignano, Grado e Monfalcone. Abbonamenti cittadini ed extraurbani con la medesima possibilità di utilizzo. E poi prezzi speciali per i collegamenti nell’hinterland, entro e oltre i 50 chilometri, formule agevolate per under 26 (cumulabili con lo sconto del 50% per il trasporto scolastico), famiglie, pendolari e fragili.

Il Trasporto pubblico locale del Friuli Venezia Giulia, in altre parole, si appresta a una vera e propria rivoluzione che scatterà il 1º luglio e varrà fino alla scadenza dell’accordo in essere con Tpl Fvg, cioè il 2033 con possibilità di rinnovo per altri cinque anni.