Covid, com’è la situazione negli ospedali del Fvg? Tascini: “Bisogna riflettere su positivi e casi gravi per rivedere le regole”

UDINE. Un corso importante per fare il punto su quello che è stato e quello che sarà. «Serve per fare una riflessione per quelle che sono state le problematiche del Covid. Le idee in medicina sono in divenire ed è giusto confrontarsi – ha affermato il direttore della clinica di Malattie infettive, il professor Carlo Tascini, nonché organizzatore di questa due-giorni.