Erano ubriachi e con una spranga cercavano di sollevare alcune grate davanti ai negozi: due stranieri denunciati e allontanati da Udine

UDINE. Erano in stato di alterazione alcolica i due cittadini afghani che, nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 giugno hanno cercato di sollevare con una spranga alcune bocche di lupo in via Roma a Udine, davanti ai negozi, prima di essere identificati dalla polizia di Stato, denunciati e raggiunti da un ordine di allontanamento.

Uno dei due, però, non ha rispettato il provvedimento e appena alcune ore più tardi è stato sorpreso a stazionare nella stessa via dalla polizia locale, impegnata in controlli nella zona della stazione, che ha inoltrato la comunicazione alla Questura per l’applicazione nei confronti del cittadino straniero, classe 1991, del Daspo urbano, una misura che permette di allontanare per 48 ore dal luogo della commessa violazione chiunque si...