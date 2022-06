Laura Zuliani, originaria di Palazzolo dello Stella, aveva 71 anni: l’incidente tra via Salvo D’Acquisto e viale Forze Armate, a Udine

I carabinieri intervenuti tra via Salvo D’Acquisto e viale Forze Armate e, a destra, Laura Zuliani

UDINE. Non ce l’ha fatta la donna di 71 anni che mercoledì mattina era stata urtata da una vettura, tra via Salvo D’Acquisto e viale Forze Armate, mentre stava rincasando in bicicletta.

Laura Zuliani, residente a Udine, è morta venerdì 24 giugno, due giorni dopo l’incidente, all’ospedale di Udine, dove era stata ricoverata in gravi condizioni. I familiari di Laura, il marito Nando e i figli Christian e Ivan, hanno acconsentito alla donazione degli organi.