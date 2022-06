Un’avaria al motore e il motoscafo resta in balìa delle onde: salvata una famiglia con tre bambini a Grado

GRADO. Brutta avventura, finita fortunatamente bene, per una famiglia cervignanese composta dai genitori e tre piccoli bambini. Infatti, a causa di un’avaria al motore, nella tarda serata di venerdì il loro motoscafo di circa 6 metri, è rimasto in baia del mare andando alla deriva.

L’avaria è stata causata da un guasto improvviso al motore. Lo scafo è così andato alla deriva sino davanti al canale di Portobuso proprio mentre le condizioni meteo stavano peggiorando (anche venerdì sera c’è stata un po’ di pioggia e non sono mancati nemmeno i fulmini).

La famiglia, che aveva dato l’allarme alla capitaneria di Porto di Monfalcone, è stata soccorso dai marinai della guardia costiera di Circomare Grado giunti sul posto a bordo del battello pneumatico GC B43.

Messa in sicurezza l’unità da diporto, i marinai hanno quindi trasportato in sicurezza tutti i membri della famiglia nel porto dio Grado.

E’ l’occasione per il comandante uscente di Circomare, Michele Torracca (è stato questo l’ultimo suo intervento a Grado prima del trasferimento a Molfetta) di ricordare quanto raccomanda la Guardia Costiera ovvero di verificare sempre, prima di uscire in mare, le previsioni meteo-marine per la zona di interesse e l’efficienza della propria unità. Nel caso di necessità c’è in ogni caso il 1530, ovvero il “numero blu” per le emergenze in mare.