«L’aborto non è un diritto», le parole del vescovo di Udine sulla sentenza della Corte Suprema negli Usa

UDINE. “L’aborto non è un diritto”: lo ha detto l’arcivescovo di Udine, Andrea Bruno Mazzocato, in un’intervista andata in onda sull’emittente televisiva Telefriuli che gli ha chiesto un commento sulla sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti.



“Intanto – ha detto il vescovo Mazzocato - ho sentito un po’ di dibattiti impostati male. Cioè ormai chi si contrappone a questa sentenza della Corte costituzionale parte dal principio che l’aborto è un diritto. L’aborto non è un diritto. Dobbiamo tornare a partire da quello: l’aborto non è un diritto”.

Le donne che scelgono l'interruzione volontaria di gravidanza scelgono, secondo Mazzoccato, la strada che “semplifica le cose. Ma non è così. Bisogna trovare tutti i modi possibili per aiutarle e quindi serve un invito alla solidarietà per chi aspetta un bambino possa darlo alla vita”.