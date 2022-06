Sfida il Parkinson attraversando in bicicletta gli Stati Uniti

E adesso chi lo ferma più? Non ci è riuscito il Parkinson perché, come ripete spesso quando racconta la sua storia, «la vita non finisce con la diagnosi, ma continua con i sogni».

La diagnosi è arrivata quando aveva 30 anni. Ma l’architetto Simone Masotti, che oggi ha 46 anni, di sognare non ha mai smesso, soprattutto quando è in sella alla bicicletta, prima solo una grande passione, oggi anche una medicina.

Perché pedalare è un toccasana anche per chi soffre di patologie come il Parkinson, Masotti lo ha sperimentato sulla propria pelle: «Andare in bici mi fa sentire libero, in sella non avverto più i miei limiti».



E così dopo un primo giro in bici di 400 chilometri attraverso le isole del Quarnero in Croazia realizzato in due tappe prima ancora della pandemia, l’anno scorso con tre amici Masotti ha percorso 700 chilometri in 8 giorni passando dal mare ai monti tra Friuli e Veneto, ma l’impresa che si appresta a compiere quest’anno è ancora più incredibile.

Il ciclista friulano ancora una volta sarà insieme a Sergio Borroni noto cicloturista milanese, che ha girato più di 80 Paesi in bicicletta e all’imprenditore Paolo Giopp. Il trio il 21 luglio partirà da Milano per raggiungere Chicago dove un camper li accompagnerà alla partenza della Ragbrai, la più vecchia e nota corsa in bicicletta degli Stati Uniti.



Dal 1973 migliaia di ciclisti si danno appuntamento in luglio per percorrere la strada che separa il fiume Missouri dal Mississippi.

In sette giorni Masotti pedalerà per 722 chilometri con un dislivello di 3.447 metri attraverso il Midwest americano, campi coltivati a mais e soia punteggiati da fattorie isolate, piccole cittadine di campagna che per un giorno si animano ospitando concerti, balli e eventi di beneficenza.

Una grande festa su due ruote e un’impresa sportiva, l’ennesima di Masotti. Alla faccia del Parkinson.